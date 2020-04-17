Названо число нарушивших ограничения на передвижение по Москве жителей

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17.04.2020, 14:16, Новости дня

За сутки в Москве составлено больше тысячи протоколов за нарушения ограничений передвижению по городу, сообщил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«За последние сутки выявлено 1,5 тыс. нарушений», – сказал Данчиков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в целом количество нарушений снизилось, это связано с плохими погодными условиями.

«Также москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдают режим самоизоляции», – сказал Данчиков.

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные – это молодежь и граждане среднего возраста», – отметил чиновник.

По состоянию на пятницу составлено свыше 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 54 млн рублей.

Со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



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