В Европе начались продажи нового смартфона Honor 20E

17.04.2020, 14:09, Разное

Фирма Honor после представления флагманской линейки устройств Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ презентовала в Европе еще один смартфон, получивший название Honor 20E. Первое время он будет доступен для покупки по сниженной цене.

В данный момент смартфон можно приобрести в Италии, однако спустя время анонсировали его продажу в других европейских странах. Отмечается, что в течение определенного временного периода купить модель можно по цене 150 евро, а затем её стоимость возрастет до 180 евро. Внешне Honor 20E очень напоминает ранее обещанный Honor 20 Lite, поэтому для того, чтобы избежать похожести изделий, новинка снабжена фронтальной камерой разрешением в 8 Мп взамен характерной для Honor 20 Lite селфи-камеры на 24 Мп. Имеются локальные отличия и в других технических параметрах.

Озвучены основные технические характеристики новой модели Honor 20E: однокристальная система Kirin 710, ОЗУ/ПЗУ на уровне 4 Гб/64 Гб, также есть возможность использовать дополнительную microCD. ЖК-дисплей на 6,21 дюйма имеет разрешение FHD+. Основная камера оснащена датчиками изображения на 24, 8 и 2 мегапикселей. Также в комплект гаджета входят аккумуляторная батарея на 3340 мАч, которая имеет поддержку технологии быстрой зарядки Honor SuperCharge с мощностью 18 Вт. Операционной системой является Android 9 Pie с EMUI 9.1.