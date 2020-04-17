В TENAA появились параметры нового смартфона Redmi

17.04.2020, 14:09, Разное

Загадочный смартфон Redmi, обладающий модельным номером M2003J15SC, появился в базе данных регулятора из Китая TENAA. Аппарат получил от разработчиков аккумулятор на 4920 мАч.

Новый смартфон Redmi имеет 6,53-дюймовый дисплей разрешением 1080 на 2340 точек. Прежде мобильный девайс заметили в базе данных иного китайского регулятора 3C, где был подтвержден факт его поставки на рынок с зарядной станцией, поддерживающей быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Очередная разработка бренда Redmi также получила однокристальный процессор, который функционирует на частоте 2,0 ГГц. По мнению информаторов, это может быть MediaTek Helio G80. Основная камера получит главный датчик на 48 Мп, а «фронталка» на 13 Мп. В настоящее время специалисты высказывают предположение, что китайская компания собирается презентовать Note 9, именно этот смартфон замечен в базе TENAA.