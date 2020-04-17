Планшет Huawei MatePad Pro обзавелся большим обновлением

17.04.2020, 14:09, Разное

Китайская компания Huawei принялась распространять новое обновление фирменной оболочки EMUI 10.1 для планшета-флагмана MatePad Pro. Пока новинка доступна только для пользователей из КНР.

Прошивка EMUI 10.1 добавит голосового ассистента Celia, программу для видеозвонков MeeTime, опцию доступа к снимкам и видеозаписям на различных гаджетах компании Huawei, новые темы и другое. Благодаря режиму «Мультискрин» к ноутбуку MateBook Pro можно подключить больше периферийных девайсов, отвечать на входящие оповещения и выполнять видео- и аудиозвонки.

О появлении обновления EMUI 10.1 принялись первыми сообщать пользователи из Китая. Масштабный выпуск патча еще не стартовал, само приложение получилось объемным, на карте памяти оно занимает 4,9 Гб.

Ранее сообщалось, что гаджет Huawei P40 был признан лучшим камерофоном нынешнего года. Эксперты отметили систему баланса белого оттенка для оптимизации текстуры и тона кожи, качество съемки и другие параметры камеры китайского устройства.