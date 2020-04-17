 

Планшет Huawei MatePad Pro обзавелся большим обновлением

17.04.2020, 14:09, Разное

Китайская компания Huawei принялась распространять новое обновление фирменной оболочки EMUI 10.1 для планшета-флагмана MatePad Pro. Пока новинка доступна только для пользователей из КНР.
Прошивка EMUI 10.1 добавит голосового ассистента Celia, программу для видеозвонков MeeTime, опцию доступа к снимкам и видеозаписям на различных гаджетах компании Huawei, новые темы и другое. Благодаря режиму «Мультискрин» к ноутбуку MateBook Pro можно подключить больше периферийных девайсов, отвечать на входящие оповещения и выполнять видео- и аудиозвонки.

О появлении обновления EMUI 10.1 принялись первыми сообщать пользователи из Китая. Масштабный выпуск патча еще не стартовал, само приложение получилось объемным, на карте памяти оно занимает 4,9 Гб.

Ранее сообщалось, что гаджет Huawei P40 был признан лучшим камерофоном нынешнего года. Эксперты отметили систему баланса белого оттенка для оптимизации текстуры и тона кожи, качество съемки и другие параметры камеры китайского устройства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Муж больной Надежды Бабкиной напугал подписчиков фото со свечами

22.03 / Мнение: Китай начал присоединяться к антироссийским санкциям США

18.02 / Сын Иосифа Пригожина оказался в суде из-за долга в более миллиона рублей

10.02 / Россиянин встретился с матерью спустя 20 лет после похищения

07.04 / Пост-коронавирусный мировой порядок и «новый триумвират» Си — Трамп — Путин

01.04 / Инсайдер: Презентация iPhone 9 по цене в 400 долларов состоится 15 апреля

16.03 / Мнение: Рекомендации по профилактике

24.03 / Во Владивостоке зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

14.04 / Мнение: Кадры из новой “Дюны”. Мама дорогая

12.02 / На фоне скандала с «рожающим быдлом» Алёне Водонаевой посоветовали уехать в страну, откуда нельзя экстрадировать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска