Роспотребнадзор объяснил правила возврата средств за оплату отеля

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17.04.2020, 14:08, Новости дня

Вернуть средства за отель при отмене поездки можно через официальный сайт отеля, при «невозвратном тарифе» также можно потребовать деньги, сославшись на непредвиденные обстоятельства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Если вы бронировали проживание напрямую в отелях иностранных государств, вернуть предоплату или расторгнуть договор можно, написав заявление через официальный сайт гостиницы», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

При «невозвратном тарифе» можно потребовать средства у иностранного отеля, ссылаясь на обстоятельства, не зависящие от воли сторон, либо воспользоваться процедурой отмены операции по картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР.

При этом если человек отказывается от услуг гостиницы при отсутствии ограничительных мер, возврат средств производится с учетом фактически понесенных исполнителем расходов.

Кроме того, Роспотребнадзор объяснил, что можно вернуть полную стоимость авиабилетов, так как это вынужденный отказ от путешествия.
«Отмена поездки из-за введения ограничений на передвижение и режима самоизоляции в связи с распространением вируса COVID-19 признается вынужденным отказом от полета и позволяет вернуть полную стоимость авиабилета и все виды уплаченных сборов даже по «невозвратному тарифу», – уточнили в ведомстве.

Также можно вернуть проездные документы, приобретенные на поезда, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня, в том числе и по «невозвратному тарифу».

Средства можно вернуть и за тур, если отказ от поездки произошел из-за объявления угрозы жизни и здоровью.

«В случае отказа от поездки в связи с объявлением угрозы для жизни и здоровья, клиент имеет право на перенос даты путешествия на более поздний срок, либо на возврат всей стоимости тура до начала путешествия», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В случае если отказ от тура произошел до сообщений об угрозе распространения коронавируса в конкретной стране или введения ограничений на ее территории, человек может расторгнуть договор только при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

«Чем раньше турист обратится с заявлением, тем больше вероятность возврата полной стоимости», – отметили в ведомстве.

Ранее российские туроператоры попросили власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты.



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