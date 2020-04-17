Глава компании-производителя рассказал о новейшей тест-системе для определения COVID-19

17.04.2020, 14:08, Новости дня

Российско-японская команда исследователей создала тест-системы EMG – на данный момент это самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях. Результат анализа можно получить всего за 30 минут, рассказал директор компании-производителя «Эвотэк – Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

Валеев рассказал, что заниматься разработкой тест-систем начали с середины марта, передает «Комсомольская правда».

«Работали в режиме всеобщей мобилизации, сняли специалистов с других направлений, люди работали и днем и ночью. Главная задача состояла в том, чтобы создать портативную лабораторию, производство которой можно было бы легко масштабировать. Поскольку в условиях пандемии необходимо за считанные дни развернуть производство в очень большом объеме. В итоге нам это удалось, в рекордные сроки мы получили очень эффективную тест-систему», – рассказал он.

Он отметил, что изначально в Роспотребнадзоре к идее создания «тест-системы быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях нового поколения (…) отнеслись без особого энтузиазма», так как «изотермалки», которые до этого существовали в мире, (…) не отличались высокой точностью».

«Нас курировал новосибирский «Вектор» и на клинических испытаниях нам предложили вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Наш тест показал 100% результат – ни одной ошибки. После этого отношение к нам изменилось, нашим тест-системам дали зеленый свет», – добавил он.

Валеев пояснил, что «если сравнивать изотермальную реакцию в системах EMG со всеми иными аналогичными решениями, то мы гарантированно ловим 100 копий вируса на свабе».

«Другие системы чаще всего дают результат от 1000 копий и выше. Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%», – добавил он.

«Cваб, это зонд – такая длинная палочка с ваткой на конце, с помощью которого берут мазок из глубины носоглотки. Вирус гриппа, попав в организм, моментально создает тысячи копий и наш тест легко определяет этот вирус в первые часы болезни. Коварство коронавируса заключается в том, что инкубационный период может длиться до двух недель, и все это время концентрация вирусов в организме невелика. На свабе во время забора образца может оставаться меньше 100 копий. Например, 20 или 40 копий, если у человека сильный иммунитет и он болеет бессимптомно. Но такой пациент заражен и, сам того не зная, может заразить других людей. Поэтому крайне важно иметь инструмент, который может ловить коронавирус на минимальных следах в организме человека (…) Наш тест начинает реагировать уже на 20-100 копий вируса. А свыше 100 копий это порог 100% гарантии. Это передовой рубеж на сегодняшний день, до которого добрались только мировые лидеры», – отметил директором компании-производителя.

В компании готовы выпускать 2,5 млн тестов и 1 тыс. портативных лабораторий в неделю.

«Через некоторое время мы можем эти цифры увеличить. Благодаря Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и частному финансированию в стране уже налажено производство компонентов тестсистемы, базой для сырья служит синтез в Институте биоорганической химии Российской академии наук. А в «Сколково» запущена линия по розливу конечных реагентов для лабораторий. Под производство минилабораторий переоборудуются предприятия оборонного комплекса. За все время пандемии в РФ проверено более 1 млн человек. Сейчас ведется огромная работа, чтобы страна имела возможность охватить массовым тестированием десятки миллионов людей», – добавил Валеев.

Он рассказал также, что японская сторона занималась разработкой реагентов, а российские ученые «сконцентрировалась на производстве наборов пробоподготовки, производстве части исходного сырья, розливе реагентов и формировании наборов для реакций, а также на создании самой портативной минилаборатории». В данный момент «все коммерческие права на использование технологии переданы России».

Тест-системы предназначены для профессионального использования. В первую очередь в них нуждаются «приемные покои стационаров, где нужно быстро разделить потоки больных на COVID-положительных пациентов и тех, у кого коронавируса нет».

«Кстати, наши системы в тестовом режиме уже используются в инфекционных больницах и мы получаем от врачей очень хорошие отзывы. Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке», – добавил Валеев.

Кроме того, «большие перспективы открываются для применения в аэропортах»: «С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса – пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа мы уже получим результаты анализов. Эту разработку ждут крупные промышленные предприятия, а кроме того мы получили много заказов от добывающих компаний, которые ведут разработки в удаленных регионах вахтовым методом. Для них это хороший способ сохранить здоровье работников и избежать риска остановки производства».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» запустил проект по тестированию на коронавирус на дому.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 4070 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 008 человек.