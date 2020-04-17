 

В ходе обмена три боевика “ЛНР” отказались возвращаться на оккупированную территорию

17.04.2020, 14:05, Новости дня

В ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО три боевика “ЛНР” отказались покидать территорию, подконтрольную украинскому правительству. “24 канал” обнародовал видео, на котором они общаются с “обмудсменом ЛНР” Ольгой Кобцевой.

Один из мужчин сказал, что воевал против Украины, однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

“Я сказал вам, я не перейду эту линию… Я воевал за “ЛНР”, а теперь меня помиловали, я в расчете вроде бы”, – заявил он представителям ОРЛО.

“Вы участвуете в обмене по причине того, что вы до этого изъявили желание быть освобожденным по политической договоренности в результате обмена”, – подчеркнула Кобцева.

“Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне “ЛНР”. Вам все понятно?” – сказал бывший боевик.

“Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?” – спросила “омбудсмен”.

“Да, это своеобразная программа очищения”, – ответил ей один из группы мужчин, отказавшихся возвращаться на оккупированную территорию.

ВИДЕОВидео: 24 Канал / YouTube

Издание НВ пишет, что покидать украинскую территорию отказались Дмитрий Божко, Дмитрий Офлидис и Ярослав Бойко. Еще один освобожденный отказался возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области – это Виктор Родин.

16 апреля Украина и боевики “ЛДНР” провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена боевики отпустили 20 человек, а Украина – 14 (боевикам “ЛНР” передали четырех человек, а забрали 11; боевикам “ДНР” передали 10 человек, забрали у них девять).

Предыдущий обмен состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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