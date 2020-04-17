В Испании растет суточная смертность от коронавируса, за последний день – 585 погибших

17.04.2020, 14:05, Новости дня

В Испании наблюдается рост количества летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщило министерство здравоохранения 17 апреля, за последние сутки скончалось 585 человек (днем ранее был 551, до этого – 523), общее количество погибших от коронавируса увеличилось до 19 478. Наивысшая суточная смертность от инфекции была зафиксирована 2 апреля – 950 человек.

Накануне минздрав сообщал, что от COVID-19 умерло 19 130 человек, но руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон уточнил на пресс-конференции 17 апреля, что общие данные были некорректные из-за допущенных ошибок в регионах, написала El País.

“Мы собираемся это исправить, и в ближайшие два-три дня данные могут измениться”, – сказал он.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 188 068 жителей Испании (+5252 к предыдущему дню), из них 72 963 уже вылечились.

Правительство Испании с 13 апреля ослабило карантинные ограничения, разрешив работать некоторым промышленным предприятиям некритической инфраструктуры. До 26 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,1 млн, более 552 тыс. человек выздоровели, а 146 тыс. скончались.

Испания занимает второе место в мире по количеству инфицированных и третье – по числу летальных исходов.