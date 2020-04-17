Эколог Берзина: Пожары – результат безответственности конкретных граждан. Посадите, наконец, кого-нибудь!

17.04.2020, 14:05, Новости дня

Из-за пожаров Киев оказался на первом месте в списке самых загрязненных городов планеты. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” сказала эколог, президент Всеукраинской общественной организации “Живая планета” Светлана Берзина.

“Пожары – результат безответственности конкретных граждан. В итоге нанесен огромный ущерб: гибнут животные, леса, которые являются нашим общим природным ресурсом. Два года все призывают прекратить палить траву, сухостой и так далее. Значит, хватит говорить. Что сейчас может сделать власть? Посадите, наконец, кого-нибудь! Надо, чтобы по телевизору и в о всех медиа власть показала реальных людей, которые понесли уголовную ответсвенность, заплатили штрафы и возместили ущерб, нанесенный окружающей среде. Инструментарий для это есть. Люди, которые спровоцировали пожары, должны платить за восстановление природных ресурсов из своего кармана. Если хотя бы один эпизод будет продемонстрирован, желающих жечь траву станет намного меньше”, – заявила Берзина.

Она рассказала, что на загрязнение воздуха в Киеве также повлияли пожары, которые происходят вокруг столицы.

“Киев сегодня оказался на первом месте в списке самых загрязненных городов мира. Это международные данные по результатам космического мониторинга. Даже три самых больших промышленных города Китая оказались позади. Это показывают комплексные замеры общего загрязнения воздуха. Оценивается уровень оксида азота, оксида серы, так называемых мелко-дисперсных частиц пыли, которые образуются в процессе горения. Также замеряются продукты горения – группы фуранов и диоксидов. На мой взгляд это связано с тем, что вокруг нас пожары. На ситуацию влияет не совсем благополучная погода. Вчера была буря, и ветер дул в сторону Киева. Воздушные массы смешались. Все эти продукты горения принесло в Киев, и они держатся в атмосфере, потому что теперь нет ветра”, – объяснила эколог.

По ее словам, такое качество воздуха может повлиять на иммунитет киевлян и привести к росту заболеваемости.

“Это очень опасно. Потому что сейчас показатели загрязнения в пять раз превышают максимально допустимый уровень. По нашим отечественным нормативам, которые гораздо более лояльные чем в Европе. В группе риска люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, астмой, аллергией, а также дети. Такое качество воздуха существенно понижает иммунную систему даже здорового человека, что может повлиять на усиление пандемии”, – отметила Берзина.

Она подчеркнула, что маски не защищают от смога.

“Никакие маски не в состоянии решить эту проблему, только профессиональный респиратор. Поэтому надо сидеть дома и не открывать окна. Если есть кондиционер, можно включать каждые три часа, прогонять и очищать воздух. Но тут надо помнить, что еще многие не провели очистку кондиционеров после зимы. Поэтому надо быть аккуратным, иначе использование кондиционера усугубит ситуацию. Что касается призывов выезжать из Киева. Если дача в радиусе 100 км, то это еще более опасно. Воздух не имеет барьеров. Массы загрязненные смешиваются и перемещаются в пространстве. Мы не знаем куда завтра подует ветер. А на дачах люди не могут сидеть взаперти, то есть они будут подвергать себя еще большой угрозе. Нахождение на природе при таком уровне загрязнения воздуха не очень хорошо для здоровья. Желательно проводить влажную уборку и увлажнять воздух. Если нет увлажнителя, то поставьте на плиту ведро, пусть кипит и испаряется. Влага связывает мелкодисперсные частицы и они опускаются вниз”, – сказала собеседница.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.