Конора Макгрегора обозвали расистом, ксенофобом и рабовладельцем

17.04.2020, 14:04, Новости дня

В Ирландии разгорелся очередной скандал вокруг известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Пустившийся во время пандемии в благотворительность и социальную деятельность спортсмен неожиданно нарвался на словесную агрессию известной певицы Шинеад О’Коннор, которая назвала его расистом и рабовладельцем.

Все началось с того, что бывший чемпион американской лиги UFC в период карантина своими эмоциональными выступлениями пытается вдохновить соотечественников на разного рода благие дела. Вести.Ru сообщали, что он много раз публично призывал земляков соблюдать режим самоизоляции, а также пожертвовал на борьбу с пандемией коронавируса 1 млн долларов.

В издании Irish Independent был опубликован материал, в котором было сказано, что стране для сбора урожая нужны будут тысячи иностранных рабочих рук. Конор не мог пройти мимо и предложил не звать мигрантов, а занять рабочие места ирландцам.

Шинеад О’Коннор, прославившейся благодаря исполнению хита 1990-х Nothing Compares 2 you, усмотрела в словах Макгрегора ксенофобию и расизм: "Не мог бы ты объяснить, что имеешь в виду, когда говоришь о нарушении цепочки подчинения? – цитирует певицу Чемпионат.Com. – Ты говоришь, словно какой-то рабовладелец. Знаю, что твоя мать не растила тебя в традициях расизма. Если ты думаешь, что, повышая в нашем народе уровень ксенофобии, ты помогаешь, значит, тебе самому нужна серьёзная помощь".

Здесь надо отметить, что Шинеад всегда была толерантной и даже слишком: на сегодня она уже несколько раз сменила имя и с 2018 года, после принятия ислама, называет себя Шухадой Давитт. При этом в прошлом экс-звезда эстрады страдала от проблем со здоровьем, в том числе у неё были глубокие депрессии. Позже она призналась, что у неё диагностировано биполярное расстройство. О’Коннор даже извинялась за свою не всегда мотивированную агрессию. Думается, что и в случае с Макгрегором речь идет именно о подобном "выбросе адреналина".