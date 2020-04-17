Врач рассказал об опасном “ответе” иммунитета на заражение коронавирусом

17.04.2020, 14:04, Новости дня

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков рассказал об опасной реакции иммунитета человека на коронавирус. Его предупреждение публикует сайт KP.Ru.

Как отметил эксперт, вирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), попав в организм, проникает в нижние отделы дыхательных путей. Затем инфекция связывается с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих внутреннюю оболочку органов дыхания.

"Вирус повреждает клетки и параллельно провоцирует ответную сильную воспалительную реакцию, – пояснил врач. – У пациентов с коронавирусной пневмонией в крови находят повышенную концентрацию воспалительных молекул цитокинов, из-за чего может быть вызван "цитокиновый шторм".

Это явление, по словам Крючкова, может иметь достаточно тяжелые последствия, которые нередко приводят к смерти. Он пояснил, что коронавирус наносит "удар по двум фронтам": клетки повреждаются вирусом, а одновременно с этим идет сильный воспалительный процесс.

Крючков отметил, что COVID-19 имеет свою специфику – это стремительное и агрессивное развитие болезни.

"Коронавирусная пневмония чаще и быстрее приводит к повреждению легких, – рассказал специалист. – Причем, патологический процесс нередко охватывает всю ткань легких, а не их отдельные участки".

Это повреждает систему насыщения крови (следовательно, и всего организма) кислородом. Из-за этого страдают и другие органы, помимо дыхательных, – сердце, почки, головной мозг.

13 апреля вице-премьер РФ, бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова рассказала, что осложнения при коронавирусе развиваются очень быстро, поэтому "легкие" больные стремительно превращаются в "тяжелых". По ее словам, в первые дни болезни пациент может ощущать незначительные симптомы или вообще не ощущать их, но его состояние ухудшается очень быстро. Поэтому человек может сразу попасть в реанимацию.