“Коммунисты России” потребовали у ВГТРК прекратить показ сериала “Зулейха открывает глаза”

17.04.2020, 14:04, Новости дня

На телеканале "Россия 1" 13 апреля начался показ долгожданной премьеры этого года — сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по культовому роману Гузель Яхиной. Главную роль в нем исполняет Чулпан Хаматова, режиссер — Егор Анашкин. У киноленты лучший старт среди всех сериалов в 2020 году. Ее хвалят кинозрители и делятся положительными отзывами. Одни приступили к просмотру сериала после прочтения бестселлера, а другие начали знакомство с "Зулейхой" сразу на телеэкране. Некоторые признаются, что увидели в экранизации судьбы своих предков, а Чулпан Хаматова своей игрой "разрывает душу без слов". Но у "Зулейхи" нашлись и противники, требующие остановить показ ленты.

В ВГТРК поступило требование от партии "Коммунисты России" прекратить показ сериала. Аргументами противников "Зулейхи" послужило то, что в ленте, по их мнению, абсолютно "недостоверно представлена значимая для развития нашего государства историческая эпоха 30-40-х годов XX века". Коммунисты считают, что сериал начинен "злобной клеветой на советскую действительность". Кроме того, он представляет собой "искусно подготовленную идеологическую диверсию".

Режиссер сериала Егор Анашкин пояснил, что "Зулейха открывает глаза" не антисоветское кино. Эта история о другом — об умении человека прощать и любить, сообщает "360". Анашкин подчеркнул, что фильм не имеет отношения к политике — он о людях. Режиссер отметил, что пытаться судить о целом, увидев фрагмент, неправильно и несправедливо. По его словам, "Зулейха" — это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше, сообщает ТАСС. Анашкин заявил, что бесконечно жить негативом — это ужасно. Он призвал оппонентов отпустить прошлое и жить сегодняшним. Такое же мнение выразил журналист Владимир Соловьев в своем вечернем ток-шоу на телеканале "Россия 1", вышедшем в эфир после пятой серии.

Автор романа Гузель Яхина отказалась дискутировать с критиками сериала, поскольку она уже все сказала в предыдущих интервью и, самое главное, в книге, сообщает ТАСС.

Актриса Чулпан Хаматова, играющая татарскую крестьянку Зулейху, также рассказала о травле и критике, обрушившихся на нее после показа первых серий. По словам актрисы, она получает много проклятий со стороны радикально настроенной части татарского общества, а также претензии по поводу осквернения истории. Хаматова отметила, что для нее раскулачивание — это убийство, трагедия огромного числа людей, но, оказывается, многие думают иначе.

Исполнительница роли жестокой сотрудницы ОГПУ Настасьи Юлия Пересильд рассказала, что в сериале удалось показать, что на крови, горе, страдании, смертях и убийствах невозможно вырастить светлое, счастливое будущее. Про свою героиню Перисильд рассказала:

"Я не могла понять, за что я должна ее полюбить, потому что все, что она пропагандирует — чудовищно. Но я хочу, чтобы в конце фильма мы все-таки увидели слабую женщину".

Сергей Маковецкий, исполнивший в сериале роль профессора Лейбе, рассказал, что главная тема картины — это умение человека выжить в самых нечеловеческих условиях.

"Это было актуально, это есть актуально и, к сожалению, будет актуально еще очень долго. Главное только, чтобы не было войны, потому что тогда уже земля не выживет, не то, что человек", — отметил Маковецкий.

Евгений Морозов, исполнивший роль красного комиссара Игнатова, рассказал о своем восприятии сериала:

"Для меня Зулейха открывает глаза Игнатову, а не себе. Мужчины так устроены — им проще развязать войну, чем сказать женщине, что она права".

На этой неделе было показано пять эпизодов сериала "Зулейха открывает глаза". Со следующего понедельника, 20 апреля, в 21:20, зрители увидят продолжение экранизации. Смотреть или не смотреть сериал, который, судя по дискуссиям, не оставил равнодушным никого, дело каждого. Но показатели телесмотрения "Зулейхи" говорят за себя: рейтинг сериала составил 6,8 процента, а доля аудитории — 20,5 процента.