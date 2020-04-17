Мнение: На кого пойти учиться в Германии?

17.04.2020, 13:55, Разное

Мне пришло письмо из солнечной Германии. Краткая суть: читательница занималась организацией праздников и мероприятий, то есть работала в отрасли, в которой сейчас всё невероятно грустно. Теперь мой адресант собирается сменить специальность на более надёжную. Публикую письмо с вопросом, который я хочу переадресовать вам.

Здравствуйте, Олег.

Я давно читаю Ваш блог. Мне он очень нравится. К сожалению, сейчас ситуация такая, что моя отрасль, где я отработала около 10 лет, умирает. Это ивент. Несмотря на мой опыт и определённые заслуги в этой сфере, я понимаю, что никто не готов больше за это платить.

Также я по семейным обстоятельствам переехала в Германию. Тут моя сфера деятельности вообще не финансируется никак. Подскажите мне, пожалуйста, на кого мне сейчас пойти учиться. Я имею возможность поступить в университет, но не знаю, на кого. Мое первое образование — экономическое. Я могу пойти и сделать магистра, например, в экономике или статистике. Или в управлении. Или начать что-то с нуля, допустим, программирование. Но я совсем не уверена, что смогу стать хорошим программистом. И мне уже 36… Я буду очень рада и счастлива если получу от вас ответ. Если будете публиковать мое письмо, то, пожалуйста, анонимно.

Лично я затрудняюсь с хорошим советом, хотя, конечно, профессия программиста и выглядит сейчас явно предпочтительнее экономического направления. Если бы дело было в России, я бы предложил вообще не тратить несколько лет на формальное высшее и выучиться программированию на каких-нибудь курсах за несколько месяцев — у нас дефицит программистов так силён, что примерно половина работодателей не то что дипломом, даже паспортом не интересуется. Опять-таки, наличие экономического образования — большой плюс для программиста, так как большую часть времени заниматься приходится не анимацией боевого танца рептилоида, а разработкой рекламных акций, чтобы Геннадий Горин охотнее покупал в магазине тортики.

Про Германию, однако, я ничего определённого сказать не могу. Я знаю, что в Германии жутчайшая налоговая система, — у немцев нет даже налогового кодекса, — и что в Германии программисты считаются не высокооплачиваемой элитой, как у нас, а обычными инженерами с достаточно средними по немецким меркам зарплатами.

Буду надеяться, что более опытные люди поделятся в комментариях своей мудростью.