 

Мнение: Ливийская война в моменте

17.04.2020, 13:55, Разное

Новостная повестка сейчас забита эпидемией и прочими кризисами, обильно свалившимися на нас, но кроме них есть и ушедшие в тень другие события. К примеру, три войны, которые ведет путинский режим за пределами страны.

В Ливии ситуация для прокремлевского ставленника Хафтара (он, как положено агенту ЦРУ, которые бывшими не бывают, как и чекисты, является ставленником сразу многих – и Кремля, и Саудовской Аравии, и Египта и много кого еще), в общем, дела у Хафтара идут не очень.

Турция, получив опыт массированного применения ударных беспилотников в Сирии, теперь с успехом использует его в Ливии. Боевики Хафрата ничего не могут противопоставить новой тактике своих противников и откатываются, сдавая территории. Западное побережье страны постепенно отходит в руки Триполи и его формального руководителя Сараджа.

Ситуация в ноябре 19

Текущая обстановка

Прямо сейчас турецкие беспилотники пиратствуют на авиабазе Ватийя, где находится сын Муаммара Каддафи Сейф – его Хафтар пытается усадить в руководящее кресло в Триполи. Быть марионеткой у марионетки – дело малопочетное, но сын Каддафи – бледная тень своего отца, тут ничего не поделаешь. На авиабазе находятся и российские военные. Каковы потери среди россиян – сказать сложно, периодически приходят сообщения о бортах, которые приходят из Ливии с телами погибших, но по понятной причине, в СМИ об этом никто не скажет. Называется число погибших только в этом году, превышающее сто человек, но конечно, это все неправда.

Текущий результат ливийской войны, впрочем, даже в таком раскладе выглядит неплохо для Саудовской Аравии и России – ливийская нефть практически ушла с рынка ввиду сугубо политических причин. Безусловно, есть некоторые чисто контрабандные объемы, уходящие с ливийских терминалов, но они погоду не делают.

Источник: Эль Мюрид



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