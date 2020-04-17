Эксперт заявил о невозможности скрыть геолокацию на смартфоне

17.04.2020, 13:53, Разное

Эксперт пояснил об отсутствии эффективных способов защиты человека от слежки за его передвижением при помощи систем контроля геолокации. Такое заявление сделал технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По словам специалиста, если даже отключить опцию геолокации на смартфоне, невозможно гарантировать то, что гаджет не сохранит и не отправит данные о местоположении пользователя на сервер производителя. Ашот Оганесян заметил, что у мобильных операторов присутствует собственный способ мониторинга пользователей. Избавиться от слежки можно, выключив устройство с извлечением SIM-карты и аккумулятора, если тот является съемным. Если последнее невозможно, то единственным методом является помещение смартфона в чехол, созданный из вещества, препятствующего отслеживанию гаджета.

Армянский эксперт призвал жителей РФ не отключать геолокацию на аппаратах, соблюдая при этом режим самоизоляции, потому как это вынужденные меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. Аналогичного мнения он придерживается насчет технологий, которые следят за передвижением людей, находящихся в зоне риска и на карантине.