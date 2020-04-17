В Кремле заявили об отслеживании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

17.04.2020, 13:53, Новости дня

МЧС мониторит ситуацию с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и оценивает текущую ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, как правительство оценивает возможную опасность «долета» до РФ дыма со стороны Украины, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, в Кремле никак не могут оценивать опасность долета чего-то до наших границ, потому что мы не специалисты. У нас есть МЧС, которое осуществляет необходимый мониторинг и оценивает ситуацию», – сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возобновился из-за сильного ветра.

Напомним, прежде чем пожар был потушен, огонь распространился до Припяти и подошел на расстояние двух километров от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами «Подлесный». По последним данным, в результате пожара сгорели 30% туристических объектов.

Как считают эксперты, пожары в зоне отчуждения чернобыльской АЭС могли начаться из-за сталкеров.