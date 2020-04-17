 

Архангельская пенсионерка отдала 4 млн рублей мошенникам, пообещавшим возрождение «МММ»

17.04.2020, 13:53, Разное

В Архангельске россиянка совершила более 30 переводов на счёт мошенников в попытке получить от них бонус за прошлое участие в проекте «МММ». Общая сумма транзакций пенсионерки составила 4 млн рублей.
Участники преступной схемы позвонили женщине под предлогом готовности передать ей сумму в 670 тысяч рублей как возмещение по вкладам на депозиты проекта «МММ», который прогорел в 1990-х и был известен как крупная финансовая махинация, приведшая к потере средств у многих людей. После получения подтверждения женщины об её прошлом участии в известной пирамиде, пенсионерке предложили получить возмещение.

Спустя сутки россиянке позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он уведомил жительницу Архангельска о якобы переведённой на её счёт крупной сумме, соответствующей заявленной мошенникам. При этом пенсионерку предупредили о необходимости оформит некий страховой взнос в размере 22 тысяч рублей. Женщина перевела указанную сумму на предоставленный счёт. После этого под различными предлогами выдачу средств «откладывали» и требовали проведения повторных денежных переводов. Для выполнения новых транзакций пенсионерка оформила кредиты и заняла деньги у своих знакомых.



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