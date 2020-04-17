Нарушившая самоизоляцию торговка напала на полицейских в Крыму

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17.04.2020, 13:53, Новости дня

В Симферополе местная жительница, нарушившая самоизоляцию, напала на полицейского, который мешал ей заниматься торговлей, сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

В четверг наряд полиции нес службу по патрулированию города, в центре города полицейские выявили женщину, организовавшую несанкционированную торговлю, сообщается на сайте ведомства.

«На разъяснительную беседу о соблюдении режима самоизоляции она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча. Следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, жизни и здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает. Нападавшую задержали.

В СК напомнили, что ст. 318 УК за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей предусматривает наказание от 200 тыс. рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.



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