В Сети появилось видео с залезающими на авто морскими львами на улицах опустевшего курорта в Аргентине

17.04.2020, 13:53, Разное

В Аргентине на улицах опустевшего курортного города Мар-дель-Плата морские львы вышли на улицы. Часть из них забралась на оставленные владельцами автомобили.

В интернете разместили видео, демонстрирующее отдыхающих на асфальтированном покрытии животных. Морские львы загорают на солнечных участках и переворачиваются, махая плавниками в сторону проезжающей мимо машины автора видео.

Животные оказались достаточно далеко от берега. Местным работникам муниципальных служб приходится поливать улицы большим количеством воды для удаления следов жизнедеятельности существ. Морские львы перекрыли часть проезжей части ввиду отсутствия на них транспортных средств из-за карантина.

Животные являются символом курортного Мар-дель-Плата. Местные жители любят этих обитателей моря и заботятся о сохранении популяции.