 

Россия учла перевооружение ядерных сил США в своем военном планировании

17.04.2020, 13:48, Новости дня

Россия учитывает в своем военном планировании масштабную программу перевооружения стратегических ядерных сил США, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что «мы видим в целом масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями», и все это «учитывается в нашем собственном военном планировании».

Также он указал, что Москва понимает доводы Китая о невозможности включения КНР в договоренности РФ и США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Он отметил, что сама постановка вопроса о подключении Китая – «это политический сюжет, колоссальный, очень сложный».

Одним из факторов является то, что Китай по своему потенциалу находится значительно позади США и России.

Ранее США признали беззащитность перед ядерным вооружением России.



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