Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

17.04.2020, 13:48, Новости дня

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

«Граждане, которые прибыли из-за границы, ведут себя неадекватно, требуют отпустить их домой, даже находясь уже в инфекционной больнице, один из них даже с пневмонией. После употребления спиртных напитков в обсерваторе с положительными пробами они решили, что здоровые, и устроили там настоящий дебош с выпрыгиванием в окна и попытками уйти силой из лечебного учреждения. Понимаете, если бы они ушли эти люди коронавирусные, что началось бы в Хабаровске. Не думаю, что они бы сидели дома», – сообщил глава региона на заседании оперативного штаба, передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос будет обсуждаться с сотрудниками полиции..

Фургал отметил, что всех прибывающих из-за границы, будут отправлять в обсерватор на две недели.

«Без разговоров. Нужно защитить остальных. У нас эпидобстановка напряженная», – подчеркнул он.

12 апреля в Хабаровск из Южной Кореи привезли 95 российских граждан, которые не успели вернуться до закрытия границ. Предполагалось, что иногородних разместят в обсерваторе, а 11 хабаровчан направят на домашний карантин. Но после ухудшения обстановки всех из аэропорта привезли в обсерватор. По прилету все люди чувствовали себя хорошо, но после у нескольких человек появились признаки ОРВИ, и их госпитализировали.

В Хабаровском крае зарегистрирован 91 случай коронавируса, трое скончались, 10 вылечились.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.