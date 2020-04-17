Мнение: Сколько стоит скифское золото

17.04.2020, 13:45, Разное

В современной российской детективной литературе (и кинематографе) встречаются часто штампы про офигительно драгоценную золотую вещь, скажем, скифскую, ради которой происходят убийства самого коварного характера.

Ради любопытства решила взглянуть на цены. И прикинуть, сколько людей можно убить за озвученную сумму прибыли (в среднем детективе погибает 2-3 человека, потому что если не вбросить в середину книги второй труп, то она получается слишком тоненькой).

Беру что ни на есть легальнейший источник — официальные данные ведущих мировых аукционов. (Потому что кто ж даст нам данные черного рынка черных копателей и подпольных коллекционеров? Потом, на этом рынке цены зависят не от реальности, а от пущенных легенд, флёра и умения продавать).

(Обсуждать подлинность или поддельность представленных изделий не будем, интересует только границы цен. Датировку даю тоже официальную).

Лоты с Sotheby's:

Бляшка "кабан", 6 век до н.э. размеры 7,6 см на 3 см.

Продано за 9,6 тыс. долл. в 2007 году



По нонешнему курсу это 700 тыс. рублей. Для бытового убийства, мне кажется, сойдет, а вот чтобы вдохновить коварное убийство многих персон нужно, по крайней мере, десять таких штучек, для солидности куша.

***

Бляшка "грифон", 5 век до н.э., размеры не указаны (тоже маленькие, подобными нашивками украшали одежду вот так).

Продано за 4,8 тыс. долл. в 2003 году

Около 360 тыс. рублей*. Средний московский хипстер за такую сумму убивать не будет, маловато. Для представителей других слоев общества и городов это — нормальные деньги, но в современных русских детективах злодеем скорей будет именно бездельник-хипстер, а не едва сводящая концы с концами мать одиночка, работяга из регионов.

* курс на сегодняшний день, для облегчения счета.

***

Кусочек персидского пояса со скифскими узорами, 7 век до н.э., 7.6 х 7 см.

Продано в 2015 году за 35 тыс. долларов.



2,6 млн руб. Наконец пошли весомые суммы.

Но весомы ли они для Москвы? Что предложит нам сайт недвижимости циан.ру за такие деньги?

1-комнатные апартаменты (т.е. без кухни) — несколько весьма сомнительных вариантов. 1-комнатные квартиры — только в свежеприсоединенной Новой Москве. Пойдет ли условный хипстер на многократное убийство из-за квартирки без кухни? Нет.

Но предположим, что он наркоман, и такая сумма ему попросту приятна на кармане. Но как же тогда с коварными планами, ведь детектив на основе банальной наркоманской бытовухи — не катит…

***

Теперь Christie's

Кусок чего-то, 4 век до н.э., 31 см.

Продано в 2008 году за 104 тыс. долл.

7,8 млн. руб.

Однушка в Солнцево или на Лесопарковой, двушка в поселке Коммунарка, двушка в Кузьминках… Наш лощеный хипстер со смузи и айфоном пренебрежительно морщится. Впрочем, куда это меня занесло со сравнениями, надо сравнивать совсем с другим. The Village, сколько стоит жить на Гоа в месяц? Отвечают – 35 тыс. руб., причем шикарно.

То есть, 420 тыс. руб. в год.

Это получается — за одну такую пряжечку можно целых 18 лет шикарно прожить на Гоа?!!

Мотив коварных многократных убийств начинает казаться все более весомым.

Однако с данной пряжечкой есть проблема. Во-первых, это не мелкий артефакт, а здоровая хрень длиннее А4. В детективах такое не удобно прятать, красть, терять. Во-вторых, столь высокая цена у вещи на аукционе была потому что у нее чистый провенанс (происхождение): то есть ее не выкопали черные копатели под Анапой в 1996 году, и не всплыла она внезапно на квартире у какого-нибудь бухарика московского продюсера в 2004 году. Нет, черные копатели выкопали ее аж в 1890-х годах, и после этого она долгие годы была у богача, заказчика Климта. Львиная доля цены этой вещи — за "чистую" биографию, а не только за красоту и размер. В детективах с этим беда, вещи появляются "из ниоткуда", и авторы почему-то думают, что цена им будет аналогична аукционным, а то и в разы больше.

***

Шейная гривна, 5 до н.э., длина 38 см., вес 2314 грамма

Продано в 2012 за 212 тыс. долл.

С этой вещью есть затык: она не нравится мне как сюжетообразующий элемент. Смотрите, продали ее за 16 млн. рублей. А цена золота такого веса на сегодняшний день – это 7 млн. рублей.

Наценка всего 50% за работу и древность — это крайне мало.

За древность (репутацию) в нормальном случае 200-500% дают.

Красота, сложность работы — тоже фактор наценки.

Вот, смотрите, в киевском музее хранится знаменитая пектораль из кургана Толстая Могила.

Вес ее в граммах — в два раза меньше, чем у гривны в Кристис. Но очевидно же, что цена этого материала в 3,5 млн. рублей практически не повлияла бы, будь аналогичная вещь выставлена на аукцион (или предложена частному покупателю). Сколько б подобное стоило? 1 млн. долларов, 10 млн. долларов — не известно, потому что не с чем сравнивать.

***

Прочие мелкие вещи с Кристис – той же мелкой ценовой категории.

4 тыс. долл.



37 тыс. фунтов (3,4 млн. руб.)



Итак, какой вывод мы делаем из этого краткого рыночного обзора?

Если ты — автор детективного романа и хочешь использовать в качестве сюжетообразующего элемента "бесценное" скифское золото (или сарматское, или сакское — ну, это совсем для эрудитов), придерживайся следующих принципов:

а) Вещь должна быть ЗДОРОВЕННАЯ. Сережка, подвеска, колечко, бляшка, брошка — не катят. Только если оптом, пару килограмм. Но элегантней взять одно огромное — ожерелье, здоровенный кубок (килограмма на три), вазон, пояс.

б) Ведь должна быть очень красивая, качественной, тонкой работы. Затертое бесформенное — не годится.

в) Вещь желательно должна быть "чистая" — выкопанная при благополучной Российской империи, а не после 1990-х, и тем более сейчас. Потому что это сразу ее "бесценность" в разы уменьшает.

Эти нехитрые приемы позволят тебе увеличить стоимость предмета, из-за которого в твоем романе льются реки крови, со смехотворных 1 млн. руб. до 1 млн. долл, а еще лучше до 10 млн. долл.

Кстати, тут возникает дополнительная проблема. С реализацией.

Ибо что ты, заполучив бесценный скифский артефакт, можешь с ним сделать?

По закону — почти ничего, что принесет тебе прибыль. Потому что по закону археологические находки + культурная ценность всецело принадлежат государству (нашедший может получить компенсацию).

Можно попытаться вывести его заграницу, чтоб продать. Контрабандой. Если у тебя нет хороших связей, ты не факт, что сумеешь вывезти, а если сумеешь — то не факт, что сможешь реализовать без сильной потери в стоимости. Потому что антиквары за границей — тоже не белые зайки, занимающиеся благотворительностью, а те еще жуки.

Можно попытаться продать его на российском (СНГ-шном черном рынке). Однако следует помнить, что продажа нелегальной вещи "подпольно" всегда жутко уменьшает ее стоимость. Не знаю, как в России с этим, но вон про США один пень фбршный пишет, что дают 10% реальной цены. Впрочем, если ты лох, то тебя просто ограбят-убьют профессионалы в процессе реализации.

Можно продать вещь в музей (если у музея есть на это деньги, плюс тянется это очень долго), или найти мецената, который у тебя это купит за реальные деньги и подари в музей (самый счастливый и несбыточный вариант).

Проще всего, конечно, этот артефакт в музей совершенно бесплатно подарить. Впрочем, если у тебя на совести куча трупов ради его добычи…

Хм, а это ведь заявка на роман в стиле Достоевского… Юный бородатый любитель айфонов и Гоа убивает бабушку и родного дядю ради скифской золотой бляшки, надеясь купить квартиру на Тверском бульваре и двух секс-роботов от фирмы Realdoll, блондинку и брюнетку, ценой по 6,5 тыс. долл каждая. Но сотрудники ГУУР МВД России ловят кровавого убийцу, потому что он не отключил свою маршрутизацию в google maps. И на допросе усталый веснушчатый следователь протягивает ему экспертизу аукционного дома, где написано, что цена предмета — около 430 тыс. рублей… Убийца рыдает в холодном, пахнущем хлоркой кабинете, а следователь смотрит на него без сочувствия.

Или можно написать другой детектив, более тонкий. Убийцей оказывается юная выпускница истфака, которая (как позже выяснилась) убивала всего лишь черных копателей и подпольных коллекционеров. А потом найденное у них скифское золото (8 кг примерно) кладет в свой девичий рюкзачок, на последние деньги покупает билет в Питер, и в дождливый сумрачный день идет к служебному входу в Эрмитаж, где с ней согласился встретиться сотрудник-эксперт, не подозревающий, какой сказочный сюрприз она хочет ему преподнести. Девушка, стройная, красивая, идет под моросящим дождиком, но когда она подходит к Зимнему, тучи расходятся, и солнышко бросает на нее золотой луч. А из-под ажурный ворот вылезают эрмитажные коты и начинают ласково тереться о ее ноги…

***

А ведь это я даже не коснулась вопроса подделок подобных предметов… (тут слышен демонический смех).