Суд отказал Роджеру Стоуну в проведении нового разбирательства
17.04.2020, 13:42, Новости дня
Федеральный суд отклонил ходатайство Роджера Стоуна о проведении нового разбирательства. Напомним, прошлой осенью 67-летнего Стоуна признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу и манипулировании свидетелями.
Стоун попытался добиться проведения нового суда на основании того, что председательница жюри присяжных при отборе присяжных предоставила неверную информацию.
Президент неоднократно критиковал процесс по делу Стоуна, с которым его связывает давняя дружба. Дело было возбуждено в результате расследования о российском вмешательстве в выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.
Присяжные признали, что Стоун дал Конгрессу ложную информацию о своих беседах с членами предвыборного штаба Трампа относительно попыток получить от WikiLeaks дискредитирующую информацию о Хиллари Клинтон.
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Русская служба «Голоса Америки»
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