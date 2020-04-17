Суд отказал Роджеру Стоуну в проведении нового разбирательства

17.04.2020, 13:42, Новости дня

Федеральный суд отклонил ходатайство Роджера Стоуна о проведении нового разбирательства. Напомним, прошлой осенью 67-летнего Стоуна признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу и манипулировании свидетелями.

Стоун попытался добиться проведения нового суда на основании того, что председательница жюри присяжных при отборе присяжных предоставила неверную информацию.

Президент неоднократно критиковал процесс по делу Стоуна, с которым его связывает давняя дружба. Дело было возбуждено в результате расследования о российском вмешательстве в выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

Присяжные признали, что Стоун дал Конгрессу ложную информацию о своих беседах с членами предвыборного штаба Трампа относительно попыток получить от WikiLeaks дискредитирующую информацию о Хиллари Клинтон.