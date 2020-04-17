 

Вернувшиеся с МКС космонавты благополучно приземлились в Казахстане

17.04.2020, 13:42, Новости дня

Возвращающийся с МКС российско-американский экипаж в пятницу благополучно приземлился в степи Казахстана, встреченный с особыми мерами предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

Астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган и российский космонавт Олег Скрипочка приземлились по графику, в 11.16 утра в пятницу.

Встречающие космонавтов спасатели и медики почти целый месяц находились под строгим медицинским наблюдением, в том числе сдавали анализы на коронавирус.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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