Мнение: Эпидемия всё страньше и страньше

17.04.2020, 13:37, Разное

“А то мне отчаянно хочется спать

От всех этих скучных загадок!”

– пел раздраженный Винни-Пух у Бориса Заходера. Ну в самом деле – время идет, вроде бы накапливаются данные, коллективный разум человечества работает – но дела с этим коронавирусом не проясняются, а только еще больше запутываются. Вот, хороший “пост недоумения” написал Марк Солонин у себя в ФБ:

“Есть такая страна, Германия. Расположена в самом центре Европы.

Официально учтенная смертность от КВ в Германии составляет 42 чел. на 1 млн.

В соседней Австрии – 44 на 1 млн. Почти та же цифра.

Теперь смотрим на других соседей Германии, по часовой стрелке:

– Швейцария 136 на 1 млн.

– Франция 241

– Бельгия 359

– Нидерланды 172

– Польша 7

– Чехия 15

Для полноты картины добавим еще близко расположенную Словакию (0,4 на 1 млн.) и Италию (348 на 1 млн.)

Вы что-нибудь понимаете? Я – нет”.

Ну и как тут что понять, в самом-то деле?