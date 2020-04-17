Исследование: рентгенограмма грудной клетки при COVID-19 чаще оказывается «чистой»

17.04.2020, 13:35, Разное

Рентгенография грудной клетки очень часто неинформативна при диагностике COVID-19 в амбулаториях. Исследование, которое анализирует ценность этого метода диагностики при новой коронавирусной инфекции, опубликовано в Journal of Urgent Care Medicine. Это самое крупное на сегодня исследование обычной рентгенографии при COVID-19.

Пациентам с нетяжелым течением коронавирусной инфекции в амбулаториях (поликлиниках, практиках семейной медицины) часто проводят рентгенографию грудной клетки. Этот метод дешевле рекомендованной компьютерной томографии.

Майкл Уэйнсток (Michael Weinstock), врач Медицинского центра Уэкснера в Университете штата Огайо в комментарии MedPage Today напомнил, что большая часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией переносит болезнь в новой форме. Он сказал:

«Мы были удивлены, когда начали смотреть, поскольку раньше практически не было данных из амбулаторий. Но большая часть обследуемых пациентов должна оказаться среди этой популяции».

Ученые проанализировали 636 рентгенограмм грудной клетки COVID-положительных пациентов в Нью-Йорке. 11 рентгенологов просматривали эти изображения и квалифицировали увиденное на них как «норму» или «легкое», «уверенное» или «тяжелое» заболевание.

Нормальными выглядели 58,3% снимком органов грудной клетки пациентов с COVID-19. В медицинских практиках врачи назвали нормальными 74% тех же самых рентгенограмм. В сумме, 89% снимков выглядели нормальными или с легкой патологией.

Наиболее часто на «патологических» снимках обнаруживались интерстициальные изменения (23,7%) и затемнение по типу матового стекла (19%). Чаще поражалась нижняя доля легких, изменения обычно были с двух сторон.

Авторы исследования указывают, что в амбулаторных условиях медицинская визуализация может быть недостаточной для установления диагноза COVID-19.