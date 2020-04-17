 

“Практически муж и жена”: известная певица об отношениях с Макаревичем

17.04.2020, 13:30, Разное

Ведущий попросил артистку прокомментировать информацию об отношениях с известным музыкантом. “Совсем скоро заговорят про ваш… Я не знаю… Роман – какое-то слишком слабое слово, потому что это была практически семья?” – спросил шоумен.

Алена Свиридова рассмеялась и заверила, что их с Андреем Макаревичем связывает исключительно дружба. “Откуда тогда это пошло? Я был уверен всю жизнь, что вы практически муж и жена”, – не унимался Борис Корчевников.

Певица уточнила, что в целом не отрицает возможности романтических отношений с 66-летним артистом. “Я так думаю, что, по большому счету, мы были бы прекрасной парой. У нас слишком много общих интересов. Вот честно. Черт, надо подумать!” – добавила звезда.

Знаменитость в шутку отметила, что мужчины в возрасте Андрея Макаревича стараются выбирать в супруги женщин помоложе. “Боюсь, я буду в пролете”, – сказала 57-летняя артистка. Корчевников заявил, что музыкант признавался ему в сильной симпатии к Свиридовой.

“Он до дрожи любит женщин с низким голосом. И таких немножечко, как Вы, пацанского плана”, – сообщил шоумен.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Блогер Айза Анохина высказалась о сексе с женатыми мужчинами и поделилась «правилами жизни»

19.02 / Ученые: Стресс вызывает повреждения и болезни зубов

27.02 / «Мы два Овна»: Вайкуле рассказала о легкости в отношениях с Пугачёвой

05.04 / Школьник из Приморья создал ПО для наблюдения врачей за пациентами на карантине

19.02 / Наука: «Пластырь-стетоскоп» поможет выслушивать сердце и управлять дронами

03.04 / Мнение: Преступное скудоумие

10.04 / Ученые создали капсулу с сенсорами для измерения уровня газов в желудке

03.04 / В Петербурге собаки загрызли женщину

18.02 / Мнение: Три триллиона как с куста

29.03 / Ученые рассказали о побочном действии парацетамола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска