 

В США водитель трижды врезался в один и тот же дом на двух разных автомобилях

17.04.2020, 13:30, Разное

Правоохранители в городе Сан-Рафаэль (штат Калифорния, США) задержали невменяемого водителя, врезавшегося в жилой дом на своем автомобиле, а затем попытавшегося угнать транспортное средство хозяев жилого помещения. В итоге, он три раза врезался в данный участок на двух разных машинах.
Вначале местный житель, по-видимому, потерял управление над автомобилем Ford Mustang, столкнувшись с забором на въезде в крытый гараж. Впрочем, он не сдал назад, а лишь прибавил скорость, протаранив само строение. Естественно, сразу же после этого в гараж прибежал хозяин дома. Оказалось, хулиган находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина сразу же отобрал ключи у злоумышленника, но тот попытался скрыться на автомобиле хозяина дома – Toyota RAV4.

Тем не менее, попытка побега оказалась крайне неудачной: после включения не той передачи мужчин врезался в стену дома. После этого пьяный водитель избил хозяина участка, но к тому моменту на место инцидента уже прибыли полицейские, арестовавшие хулигана. В итоге, помимо угона и избиения, ему инкриминирует повреждение частной собственности и попытку побега с места аварии.



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