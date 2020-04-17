В мастерских Большого театра найден труп

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17.04.2020, 13:30, Разное

В столице РФ труп мужчины с наличием ножевых ранений обнаружен в одном из помещений отделения Большого театра, где находятся художественно-производственные мастерские. Об этом пишет новостной портал “Аргументы недели”.
Предварительные данные показали, что в помещении одного из производственных боксов Большого театра происходило дежурство двоих технических работников. В определенный момент между ними возникла ссора, и один из дежуривших, вооружившись режущим предметом, нанес обидчику несколько ударов.

В итоге ранения оказались смертельными и привели к летальному исходу сотрудника. Подозреваемый задержан полицией.



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