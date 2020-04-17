 

ФНС предложила регистрировать доходы каждой российской семьи в едином реестре

17.04.2020, 13:30, Разное

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила вносить сведения о доходах российских семей в специальный реестр. Тем самым правительство сможет отслеживать, сколько зарабатывает каждое домохозяйство.
По словам заместителя руководителя ФНС Виталия Колесникова, нынешняя ситуация с коронавирусом продемонстрировала, что правительство не имеет представления об уровне заработков семьи и отдельных домохозяйств. Но регистрирование всех денежных поступлений в реестре позволит исправить этот недостаток и поможет не только президенту, но и соответствующим системам вести учет доходов.

Закон предусматривает, что в реестр будут внесены фамилия, имя и отчество жителя России, его дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, а также дополнительные данные, например, семейное положение. В будущем данный реестр сможет помочь в оказании поддержки оказавшимся без источника доходов россиянам. Так, пандемия коронавируса привела к тому, что без работы на сегодняшний день остались 12% москвичей.



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