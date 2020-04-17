Мнение: Пикет у консульства Чехии

17.04.2020, 13:30, Разное

История с пикетом лимоновцев у консульства Чехии в трех актах.

Сегодня утром активисты партии "Другая России" провели акцию протеста у Генерального консульства Чехии в Санкт-Петербурге в связи со сносом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Нацболы развернули транспарант "Конева – на место, kurvy!", после чего зажгли дымовую шашку.

В результате оказался задержан один участник.

Акция протеста явилась продолжением проведенной 5 апреля в Москве акции у посольства Чехии. Тогда активисты партии закидали здание посольства дымовыми шашками и вывесили баннер "Стоп фашизм!".

На следующий день министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек направил в российский МИД ноту протеста. В ответ член исполкома независимой политической партии «Другая Россия» Михаил Аксель заявил следующее:

«Мы хотим, чтобы памятник Коневу вернули на место, чтобы подобного не повторилось, и чтобы чешская сторона прекратила пересматривать итоги Второй Мировой войны, закрепленные Нюрнбергским трибуналом. Иначе ваши апелляции к международному праву ничтожны».

Текст листовки с сегодняшней акции:

Конева – на место, kurvy!

В Праге снесли памятник героическому маршалу Ивану Степановичу Коневу. Муниципальные власти во главе со старостой города Ондржеем Коларжем мрачно глумятся над исторической памятью наших народов и кровью советских солдат, освободивших 75 лет назад чешскую столицу и Освенцим. Это не сойдет им с рук. Мы, национал-большевики, требуем отреставрировать монумент и вернуть его на площадь Интербригад. Помните: не стоит злить русский народ. Можем напомнить не только 1945-ый, но и 1968-ой.

Наши танки будут в Праге!

Партия «Другая Россия»

* * *

Задержанному на сегодняшней акции партии "Другая Россия" у генконсульства Чехии в Петербурге против сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу Сергею Кондратьеву вменили экзотическую статью КОАП – 20.2 ч.7. Она подразумевает наказание за проведение несанкционированной акции "в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ". В соседнем квартале находится ЦНИИ "Прометей", работающее с радиоактивными материалами. Однако пикетировали не его, а консульство Чехии. Может быть, петербургские правоохранители считают радиоактивным дипломатическое учреждение? Штраф по данной статье составляет астрономическую сумму от 150 до 300 тысяч рублей. Кондратьев остался в отделе полиции до суда, который должен состояться сегодня или завтра.

* * *

Задержанный на сегодняшней акции партии "Другая Россия" в Петербурге Сергей Кондратьев оштрафован по решению суда на 20 тыс. рублей и отпущен на свободу. Сообразив, что экзотическая ст. 20.2 ч.7 КоАП РФ не выстоит в суде, сотрудники полиции переписали протоколы на стандартную ч.2 ст. 20.2, "Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления".