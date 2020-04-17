 

Десятки кадетов Нахимовского училища заболели коронавирусом. Они не участвовали в репетиции парада в Москве, заявили в Минобороны

17.04.2020, 13:28, Новости дня

У 31 кадета из Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, которые сейчас находятся в Москве, подтвердили диагноз “коронавирусная инфекция”, сообщили в Минобороны.

“В рамках превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты”, – рассказали в ведомстве.

В Министерстве отметили, что инфицированные учащиеся не участвовали в репетициях парада Победы, однако могли заразиться от одного из преподавателей, который контактировал с гражданскими в Москве.

Все заболевшие воспитанники училища чувствуют себя хорошо, у них нет тяжелых симптомов COVID-19. Кадеты находятся под круглосуточным наблюдением, из перевели в санаторий Минобороны на карантин. 

Накануне издание “Фонтанка” писало о подозрении на коронавирус у начальника Нахимовского военно-морского училища Анатолия Минакова. О том, что он находился в одной из московских больниц с повышенной температурой, подтвердил сам Минаков. Результат его теста на коронавирус пока не известен. В Москву, вместе с преподавателями и учащимися, он приехал для репетиции парада Победы.

16 апреля президент России Владимир Путин перенес парад Победы и все запланированные мероприятия в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. 



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