Президент Таджикистана призвал заготовить продукты на два года из-за угрозы распространения коронавируса

17.04.2020, 13:28, Новости дня

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел внеочередное оперативное заседание правительства, посвященное распространению коронавируса. Среди мер, которые обсуждались на заседании, – поддержка уязвимых слоев населения, налоговые послабления и льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, регулирование цен на продовольственные товары, пишет “Азия-Плюс”.

Рахмон также поручил организовать в стране “двухлетнюю заготовку пищевых продуктов для каждой семьи”, создать теплицы на президентских землях и приусадебных участках и принять все необходимые санитарно-гигиенические меры по предотвращению заражения населения.

Руководителям министерств и ведомств поручили экономно использовать бюджетные средства, в полной мере выплачивать заработную плату работникам социальных сфер, а также пенсии, компенсации и пособия. Рассматривался также вопрос регулирования валютного рынка и нормализации курса национальной валюты.

Президент призвал министерства увеличить производство и заготовку продукции первой необходимости, в особенности муки, растительного масла и риса. План посева культур, в частности картофеля, был увеличен на 40%, повторный посев – до 60% за счет зерновых и кукурузы.

Кроме того, руководителям областей, городов и районов президент поручил провести разъяснительные работы с населением о своевременном посеве культур, в частности овощей и бахчевых.

Официально в Таджикистане не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.