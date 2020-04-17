Лукашенко ответил на критику мер по борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 13:23, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот путь, который выбрала страна для борьбы с коронавирусом, связан с сохранением советского наследия в медицине.

Глава государства отметил, что многие критикуют Минск за принятые меры, «не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся», передает РИА «Новости».

«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Чтобы идти путем Белоруссии, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напроч», – сказал лидер страны.

По его словам, в этих странах уничтожены инфекционные больницы, специалисты разъехались, а обучением микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не занимался.

«Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», – заметил президент.

Он также обратил внимание, что в Белоруссии начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.

Лукашенко пояснил, что в Белоруссии был избран «тяжелый и затратный метод» очаговой борьбы со вспышками коронавируса, а не массовых карантинных мер.

«Это очень тяжелая и затратная работа – бороться очагово. Не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», – заметил белорусский лидер.

Вместе с тем Лукашенко поручил чиновникам на фоне пандемии коронавируса не забывать об экономике страны. «Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство», – сказал он.

«Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность… Потому что кругом все остановилось», – добавил он.

Кроме того, президент высказал благодарность в адрес врачей. Он указал, что в Минске «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

«Стойко, но, что удивительно, как я пошутил, что трактор вылечит, – слава богу, в деревне у нас все живы-здоровы», – отметил глава государства.

Ранее Лукашенко поручил начать учебный процесс в школах со следующей недели и постепенно «втянуть» в него детей.