 

Кремль зафиксировал проблемы с мерами поддержки бизнеса

17.04.2020, 13:23, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.

«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего информацию о том, что по итогам первой недели реализации дополнительных мер поддержки предприниматели и граждане столкнулись с серьезными трудностями использования анонсированных правительством инструментов и льгот.

Представитель Кремля отметил, что все поступающие жалобы сейчас анализируются.

«Безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это все работает», – заверил он. Песков отметил, что все эти факты также хорошо известны и координационной комиссии правительства, которая ежедневно принимает меры.

«Вы вчера видели, что Мишустин только вчера этим занимался, это обсуждал», – сказал Песков.

Напомним, в четверг министр экономического развития Максим Решетников в качестве «тайного покупателя» проверил работу двух крупных российских банков, которые выдают беспроцентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям на выплату зарплат.



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