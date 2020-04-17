Личное: Когда твоя очередь заболеть?

17.04.2020, 13:18, Разное

Лично мне уже совершенно понятно, что коронавирусом переболеет большинство населения. Для меня уже нет вопроса: заболеем мы или нет. Теперь я ставлю вопрос иначе: когда подойдёт твоя очередь заболеть?



Фото: Соцсети

С чего вдруг я сделала такой вывод?

Причин для этого две. Первая, и вы со мной согласитесь, это безответственное поведение многих граждан, которые показали себя во всей красе — баранами.

Вторая причина — действия властей по предотвращению эпидемии. С этим — сложнее. Пока не соглашайтесь со мной, просто послушайте моё мнение.

Сегодня, например, стало известно, что курсанты Нахимовского училища из Петербурга прибыли в Москву 20 марта для участия в Параде Победы.

Плац, строевой шаг, скученность и в итоге — 49 кадетов и преподавателей училища заболели коронавирусом. Диагноз уже подтверждён — у 49, а вообще под подозрением более 150 пацанов и преподавателей.

Путин лишь вчера отменил (перенёс) Парад. Не месяц назад, а вчера. Под руководством Шойгу парни маршировали и готовились к празднику. Ну, сами понимаете, что условия для этого были далеко не стерильные.

Или ещё, пример. Вот я три месяца ору о жёстком карантине — я что, самая умная?

Отнюдь. Власти просто не хотят его вводить. Кто-то скажет, что нельзя всех закрыть по домам на пару недель? Я скажу — можно. И сил, средств для этого предостаточно! У нас армия, Росгвардия, полиция — при желании ни одна овуляшка нос высунуть из дома с коляской не сможет!

Если этого не делают, значит этого делать не хотят. Не не могут, а именно не хотят. С этим вы, надеюсь, согласитесь?

Так значит стратегия борьбы с эпидемий была выбрана другая — не полностью, как в Китае, быстро уничтожить инфекцию, а не позволить всем одновременно болеть.

То есть, чтобы заболели не несколько миллионов сразу, а по 100 тысяч.

Своя логика в этом есть — 100 тысяч больных будут кое-как лечить в коридорах больниц. А когда половина населения переболеет, возникнет коллективный иммунитет.

А теперь я повторю: лично для меня теперь всё совершенно ясно. Решено, что заболеет большинство из нас. Государство, на мой взгляд, интересует не то, чтобы мы не заболели вовсе, а то, чтобы мы не заболели все вместе и не устроили бунт или какой-то ещё коллапс в стране.

Ну и как вам такое? Готовы ждать, когда подойдёт ваша очередь заболеть?