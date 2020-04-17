 

В Кремле сочли недопустимой блокировку Google аккаунтов российских СМИ

17.04.2020, 13:16, Новости дня

Кремль считает недопустимой блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ и рассчитывает, что такие решения будут пересмотрены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия компании Google, сказал: «Чрезвычайно негативно».

«Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков выразил надежду, что в отношении Федерального агентства новостей (ФАН) решение со стороны Google будет пересмотрено, как это делалось в отношении других ресурсов.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

11.03 / ВОЗ объявила о пандемии COVID-19

17.03 / У участницы протестов против поправок к Конституции диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом. По ее словам, ее избили в полиции

11.02 / Глава ВС описал портрет типичного преступника

28.02 / Турецкий спецназ вышел на защиту посольства России

01.04 / Крым прекратит автобусное сообщение между городами

30.03 / Рубль снизился к доллару и евро

25.02 / Ветеран СВР рассказал об обмене разведчика Козлова в 1982 году

12.02 / Представлен обновленный Citroen C3

08.04 / Сирия попросила у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска