В Кремле сочли недопустимой блокировку Google аккаунтов российских СМИ

17.04.2020, 13:16, Новости дня

Кремль считает недопустимой блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ и рассчитывает, что такие решения будут пересмотрены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия компании Google, сказал: «Чрезвычайно негативно».

«Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков выразил надежду, что в отношении Федерального агентства новостей (ФАН) решение со стороны Google будет пересмотрено, как это делалось в отношении других ресурсов.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.