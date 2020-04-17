Кейт Миддлтон и принц Уильям дали видеоинтервью: “Продолжаем скрывать от детей одну новость”

17.04.2020, 13:15, Разное

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают радовать подданных своими интервью и видеообращениями. Сегодня, например, супруги стали гостями утреннего шоу BBC – Breakfast on Friday, главной темой которого (что ожидаемо) стал коронавирус. Герцог и герцогиня Кембриджские анонсировали выход благотворительной кампании Every Mind Matters, премьера видео которой состоится в понедельник, а также поблагодарили за работу медицинский персонал королевства.

Принц Уильям и Кейт МиддлтонНациональная служба здравоохранения и все те, кто трудится на передовой, за последние несколько недель стали главными ньюсмейкерами. Они проделывают поразительную работу, делая свою профессию еще более уважаемой и почетной. Это один из главных положительных моментов, которые можно извлечь из подобной ситуации,— сказала герцогиня. Она также призналась, что во время коронавируса вынуждена обманывать своих детей, Джорджа и Шарлотту: когда многие дети Британии отдыхали во время пасхальных каникул, им пришлось продолжать обучение на дому, в Анмер-Холле:

Не говорите детям, но мы, на самом деле, скрывали от них новость о каникулах. Чувствуем себя очень подлыми.

Принц Уильям и Кейт МиддлтонПринц Уильям охарактеризовал домашнее обучение как “веселое”, а также рассказал о своей реакции на положительный тест на COVID-19, который был у его отца, принца Чарльза:

За всю жизнь у моего отца было много инфекций в легких, простудных заболеваний и тому подобных вещей. Когда я узнал о вирусе, подумал: “Если кто-то и сможет победить это, это будет он”. Отцу очень повезло, симптомы болезни у него проявлялись слабо. Сложным для него было изменить свою жизнь и замедлиться, отказаться от прогулок на свежем воздухе. Конечно, я очень переживал за него, люди его возраста находятся в группе риска. Но, пообщавшись с врачами, с ним лично, я немного успокоился. Главное, что сейчас он здоров.

Сказал Уильям и о том, что особенно переживает за своих бабушку и дедушку – королеву Елизавету II и принца Филиппа, которые сейчас находятся в Виндзорском замке. “Мы делаем все возможное, чтобы они были изолированы и защищены от этого”, – сказал Уильям.