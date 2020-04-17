Райан Рейнольдс нашел лучший способ собрать деньги в помощь медикам: “В этой футболке вы будете невидимы для тещи!”

17.04.2020, 13:15, Разное

Райан Рейнольдс решил помочь канадскому фонду борьбы с коронавирусом Conquer COVID-19. Разумеется, подойти к вопросу со всей серьезностью актер не смог. Впрочем, несмотря на то, что ролик, который Райан опубликовал у себя в Instagram накануне, не трогает зрителей до слез, выручить деньги фонду и привлечь внимание к его работе он сможет совершенно точно.

На видео Рейнольдс просит поклонников купить “чертовски скучную” футболку. Во-первых, средства от ее продажи пойдут на приобретение масок, перчаток и прочей амуниции для сотрудников больниц. Во-вторых, как уверяет актер, в этой майке все мужья становятся невидимыми для своих тещ!

Вы еще не соскучились по скуке? Что же, сегодня мы объединимся, чтобы вернуть всю скуку в нашу жизнь обратно и как можно скорее. Но не так быстро, чтобы это можно было назвать захватывающим! Мы просим каждого канадца купить эту футболку – она, как вы видите, чертовски скучная! Да, это черная футболка с белой надписью и даже не шрифтом Serra! Она выглядит так, будто в нее не вложили ни единой мысли. К тому же, она идет всего лишь в одном цвете! Эта футболка настолько невзрачная, что она делает того, кто ее носит, совершенно невидимым для всех остальных. Например, я сейчас нахожусь на карантине вместе с тещей. И она уже несколько дней не может меня найти!

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Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)16 Апр 2020 в 8:04 PDT

Зачем мы тогда ее вообще сделали? Да все потому, что 100% денег, вырученных с продажи этих ужаснейших футболок, пойдет на покупку индивидуальной защиты для медицинских работников и наиболее уязвимых к вирусу групп населения. Знаю, что это не самая волнующая перспектива, но знайте, что чем быстрее мы обезопасим жизни этих людей, тем скорее мы сможем вернуться к нашей любимой скучной жизни!

– объясняет Райан.

Затем в видео слышится голос тещи Рейнольдса, которой кажется, что она слышала зятя, но почему-то не видит его нигде.

Ранее Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Без юмора не обошлось и тогда.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в той самой футболке