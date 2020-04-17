 

США поддержали перенос парада Победы в России

17.04.2020, 13:08, Новости дня

Вашингтон полностью поддерживает решение РФ перенести парад Победы, после общей победы над коронавирусом США будут рады вместе отпраздновать победу над общим врагом, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

В заявлении Салливана, опубликованном в Twitter, говорится, что «победа над фашизмом и нацизмом – важное событие, которое не должно быть забыто, и даты, связанные с этим, нужно отмечать».

«Мы полностью поддерживаем решение РФ перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем их отпраздновать должным образом. Когда позволят условия, США будут рады отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, отдать дань нашим общим жертвам», – сказал он.

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.

Приглашенных на парад Победы в Москву иностранных лидеров попросят перенести визиты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина

16.02 / В посылке на Казанском вокзале в Москве нашли снаряд времен ВОВ

12.03 / В восемь регионов Украины направили тест-системы для проверки на коронавирус – Минздрав

06.02 / Фронтмен группы “Антитіла” стал крестным дочери Наталки Карпы

03.03 / Федрезерв США из-за коронавируса в экстренном порядке снизил ключевую ставку

22.03 / Собянин объяснил, почему метро в Москве невозможно закрыть на карантин

25.02 / Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

17.04 / Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песок – штаб ООС

09.04 / Новак призвал страны-производители нефти объединиться для сокращения добычи

10.04 / Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска