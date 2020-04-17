Экологи передали антисептик подмосковным больницам

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17.04.2020, 13:08, Новости дня

Московская областная организация Всероссийского общества охраны природы (ВООП) передала Международному Союзу помощи и поддержки пациентов 2,5 тонны дезинфицирующего средства для подмосковных больниц, сообщил председатель Московской областной организации ВООП Тимур Усманов.

«Московская областная организация Всероссийского общества охраны природы пожертвовала Международному Союзу помощи и поддержки пациентов по программе штаба «Милосердие» 2,5 тонны дезинфицирующего средства», – передает ТАСС слова Усманова.

По его словам, подмосковным больницам и центрам помощи и соцобеспечения передадут по 300 литров дезинфицирующего средства. Акция началась в четверг в Щелково.

Общественный штаб «Милосердие» – это объединение общественных и бизнес-организаций, которые берут на себя посильную часть задач для обеспечения безопасности и стабильности, а также предотвращения дальнейшего распространения эпидемии. Основная идея проекта – обеспечить предметами первой необходимости и горячим питанием все самые незащищенные слои населения, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, которым необходимо оставаться дома.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России 



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