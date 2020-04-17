Первое за полвека сокращение экономики КНР показало, что миру предстоит непростое восстановление

17.04.2020, 13:01, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса экономика КНР сократилась на 6,8%, причём сокращение произошло впервые за почти полвека, пишет The New York Times. Как отмечает издание, эти данные продемонстрировали, насколько грандиозной и непростой будет задача по возвращению мировой экономики в нормальное русло, говорится в статье.



Reuters

Вспышка коронавируса привела к первому за почти полстолетия сокращению экономики КНР, пишет The New York Times. Это, как отмечается в статье, стало суровым напоминанием о той огромной задаче, которая стоит перед мировыми лидерами, пытающимися перезапустить глобальную экономику.

Китайские официальные лица заявили, что вторая по мощи экономика мира за первые три месяца 2020 года сократилась на 6,8% по сравнению с прошлогодними показателями. Таким образом завершился длительный период роста, который не прекращался ни во время подавления протестов на площади Тяньаньмэнь, ни во время эпидемии атипичной пневмонии, ни даже во время мирового финансового кризиса.

Эти данные, как пишет издание, отражают драматические усилия Китая по искоренению коронавируса, в том числе закрытие большинства заводов и офисов в январе и феврале этого года, когда вспышка COVID-19 привела к заражению десятков тысяч людей.

Из этих цифр ясно видно, насколько грандиозной будет задача по возвращению мировой экономики в нормальное русло, говорится в статье.

Как напоминает издание, более 40 лет назад Китай начал свой подъём из крайней нищеты и изоляции, став, пожалуй, самым важным двигателем роста в мире. Поднебесная наращивала свои богатства даже в трудные времена, такие как финансовый кризис.

Теперь Китай пытается перезапустить свою огромную экономику, объём которой составляет 14 триллионов долларов, что может дать остальному миру столь необходимый стимул.

Ведь распространение коронавируса в США и Европе заморозило их экономики. Уже прозвучали прогнозы, согласно которым мировое производство может в этом году сократиться сильнее, чем даже во время кризиса 2008 года.

Нынешняя остановка глобальной экономики, как пишет издание, подорвёт усилия Пекина, направленные на то, чтобы вернуться к нормальному ведению дел. И таким образом перед высшим руководством в Пекине встанет непростая экономическая задача.

Пандемия и попытки её сдерживания, как поясняется в статье, резко сократили глобальный аппетит на китайские товары, что может привести к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест в КНР.

Несмотря на то что за последние недели Китай постепенно снял многие ограничения на работу и поездки, бизнесмены Поднебесной говорят, что времена для них остаются тяжёлыми. А обычные граждане заявляют о сокращении семейных доходов, отмечается в статье.