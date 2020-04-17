В Чернобыльской зоне продолжают тлеть пеньки и древесина. К тушению привлечена авиация

17.04.2020, 12:54, Новости дня

По состоянию на утро 17 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тлеть пеньки, остатки древесины, поваленные сухие деревья, а также торфяники, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели продолжают проливку очагов тления в Корогодском, Дитятковском, Парышевском и Денисовицком лесничествах.

К тушению привлечены более 1100 человек и 120 единиц техники, в том числе два вертолета.

В ГСЧС заверили, что угроз для критических объектов “Укрытие”, “Вектор” и других на территории Чернобыльской зоны нет.

“Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч; Чернобыль – 0,023 мР/ч, на КДП “Дитятки” – 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч)”, – сказано в сообщении.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить, но тление пеньков продолжилось.

16 апреля из-за сильного ветра ситуация усложнилась, появились три новых очага тления. Но в ГСЧС сообщили, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.