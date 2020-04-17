Из-за вспышки COVID-19 в Киеве на карантин закрыли Ионинский монастырь

17.04.2020, 12:54, Новости дня

Количество киевлян, у которых за последние сутки лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 61. Среди них семь медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Таким образом, в столице уже 705 случаев заболевания COVID-19, из них 12 случаев летальных.

Заболела 31 женщина в возрасте от 21 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также двое мальчиков, которым по 12 лет.

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще семь случаев заболевания.

Всего за сутки госпитализировали 16 человек, остальные лечатся дома.

Власти столицы приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря, где также обнаружена вспышка заболевания.

“Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря”, – отметил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.30 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек в Украине. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.