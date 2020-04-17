 

На части въездов в Киев образовались пробки из-за измерения температуры водителям и пассажирам

17.04.2020, 12:54, Новости дня

После установления санитарно-пропускных пунктов, в которых водителям и пассажирам измеряют температуру, на части въездов в Киев образовались пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, по состоянию на полдень 17 апреля серьезные заторы наблюдаются на западных, южных и восточных въездах в город, в частности на Житомирском шоссе, Гостомельском шоссе, Броварском проспекте и на улице Глушкова. 

Пробка на Житомирском шоссе. Скриншот: google.com/maps

Температурный скрининг с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции въезжающим в Киев начали проводить 16 апреля, такая процедура продлится до 6.00 21 апреля, сообщили в полиции Киева. 

Правоохранители сообщили, что всего установлено 10 таких пунктов, но Киевская городская государственная администрация называла адреса девяти из них:

ул. Богатырская, 32э;
пр. Броварской;
Бориспольское шоссе;
пр. Академика Глушкова;
Житомирское шоссе;
ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
Днепровское шоссе;
ул. Вышгородская, 83а;
27-й км Столичного шоссе.

В каждом пункте дежурят полицейские, нацгвардейцы и медицинские работники. Все они одеты в защитные костюмы и маски, рассказали в полиции.

“Сотрудники патрульной полиции выборочно останавливают и проверяют автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также машины, в салоне которых находится более трех человек, включая водителя”, – сообщил участковый офицер Голосеевского управления полиции Сергей Бершадский.

В КГГА рассказывали, что если при проверке у человека фиксируют температуру выше 37,5 °C и признаки острого респираторного заболевания, ему проводят тест на коронавирус и отправляют в самоизоляцию, если при симптомах ОРВИ температура выше 38 °C, человека госпитализируют. Свободно проехать в город могут люди с нормальной температурой.

hromadske опубликовало в Twitter видео, как проходит проверка. 

На в’їзді до Києва, зокрема на Житомирській трасі, поліція перевіряє температуру в авто, де більше двох осіб pic.twitter.com/lhtR3nsntj

— hromadske (@HromadskeUA) April 17, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,16 млн, более 550 тыс. человек выздоровели, 145 705 скончались.

По состоянию на утро 17 апреля коронавирус в Украине был подтвержден у 4662 человек, из них 246 уже вылечились, а 125 скончались. В Киеве, как сообщил мэр города Виталий Кличко, COVID-19 диагностировали у 705 человек, 12 больных умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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