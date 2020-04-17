 

Новые модульные ФАПы появятся в 15 районах Бурятии

17.04.2020, 12:53, Новости дня

Поставка новых мобильных модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) запланирована в 2020 году для 15 районов по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году будет осуществляться поставка, замена на новые модульные ФАПы в 36 населенных пунктах 15 районов Бурятии. Предусмотренная на эти цели сумма из федерального бюджета – 186 млн рублей, из регионального – около 50 млн рублей», – передает ТАСС сообщение минздрава республики.

В прошлом году в двух населенных пунктах – в селе Домна Еравнинского района и поселке Горный Кабанского района были построены новые ФАПы. В этом году мобильные ФАПЫ появятся в том числе в отдаленной местности – в четырех селах горного Тункинского района, на севере Бурятии – в селах Россошино и Монгой Баунтовского эвенкийского районов. Новые модульных ФАПа начнут работать в двух микрорайонах города Гусиноозерск.

«Здесь у нас задача – завершить формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек», – уточнили в министерстве.

Всего в Бурятии реализуются семь федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение», на них до 2024 года запланировано выделить около 21 млрд рублей.

В рамках нацпроекта в регионе будут созданы новые ФАПы, предусмотрено обновление медоборудования почти на 230 млн рублей в Региональном сосудистом центре республиканской больницы им. Н. А. Семашко, а также первичных сосудистых отделениях Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова и Гусиноозерской центральной районной больницы.



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