 

Шансов договориться с США о сокращении наступательных вооружений все меньше

17.04.2020, 12:52, Новости дня

Соединенные Штаты никак не реагируют на предложение РФ продлить договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. РФ пытается напомнить США об этом документе, направила ноту в конце 2019 года, однако американцы никак на нее не отреагировали. Об этом сообщил заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет агентство ТАСС.

Напомним, в 2021 году истекает договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Документ предписывает РФ и США оставить в своих ядерных арсеналах по 1550 боеголовок и по 700 носителей для них.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и еще рядом стран договор в области контроля вооружений. Однако о продлении СНВ американский лидер ничего не сказал.



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