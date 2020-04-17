 

Девочка выжила после падения с пятого этажа на севере Томской области

17.04.2020, 12:52, Новости дня

Юная жительница Томской области выжила после падения с пятого этажа, ей делают операцию, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел утром 17 апреля в девятиэтажном доме в Стрежевом. Родители отлучились в расположенный поблизости магазин, а девочка выбежала на балкон и отворила створку. Каким образом у нее получилось вывалиться, сейчас выясняют следователи.

Пострадавшую доставили в больницу, ей проводят операцию.



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