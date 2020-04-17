Производство нефти в Китае упало до минимума за 15 месяцев

17.04.2020, 12:52, Новости дня

Ежедневный объем производства нефти в Китае в марте упал до 15-месячного минимума, передает Reuters.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы КНР поддержали глубокие сокращения производства, поскольку пандемия коронавируса повлияла на снижение спроса, но в то же время появились некоторые признаки восстановления, поскольку страна начинает ослаблять связанные с вирусами ограничения.

Резкое сокращение числа крупнейших потребителей энергоресурсов в мире подчеркивает не только проблемы глобального нефтяного сектора, но и проблемы мировой экономики в условиях кризиса в области здравоохранения, который изменил жизнь людей, затруднил цепочки поставок и взволновал рынки.

В январе-марте ВВП Китая сократился на 6,8% по сравнению с прошлым годом, что стало первым подобным снижением, по крайней мере, с 1992 года.

По данным Национального бюро статистики, объем сырой нефти за этот период составил 149,28 миллиона тонн, или около 11,98 миллиона баррелей в день, что на 4,6% меньше, чем отмечалось годом ранее.

В марте объем производства составил 50,04 миллиона тонн, что на 6,6% меньше, что эквивалентно примерно 11,78 миллиона баррелей в день, показали данные бюро.

Это было в общей сложности ниже 12,07 миллиона баррелей в день за первые два месяца года и 12,49 миллиона баррелей в день в марте 2019 года. Это также было самым низким показателем с декабря 2018 года. Бюро не раскрыло отдельные цифры за январь и февраль.

Поддерживаемые государством нефтеперерабатывающие заводы работали на низких оборотах и ​​подвергли капитальному ремонту некоторые нефтяные установки на фоне ограничений, связанных со вспышкой коронавируса.

Но в то время как местные органы власти снимают ограничения, независимые нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство, чтобы удовлетворить ожидаемое восстановление спроса на топливо.

Средний коэффициент использования на нефтеперерабатывающих заводах по всему Китаю достиг 71,65% на этой неделе по сравнению с 67,5% в середине февраля, согласно данным Longzhong Information Co.

"У нефтеперерабатывающих предприятий есть стимулы для улучшения работы, поскольку потребление топлива постепенно увеличивается", — сказал Ли Ян, старший аналитик Longzhong.

"Им также необходимо быстро переработать дорогую сырую нефть, которую они купили до падения цен на нефть", — добавил аналитик.