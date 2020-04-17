Вирусологи оценили данные о температуре гибели коронавируса

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17.04.2020, 10:48, Новости дня

Открытие температуры гибели коронавируса нового типа, возможно, пригодится в быту, будет бесполезным в научной сфере, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные вирусологи.

Ученые из Франции выяснили, что новый коронавирус в течение 15 минут погибает при температуре 92 градусов Цельсия. 

«Не очень понятна выбранная температура, что вообще ставит под сомнение пользу исследования. С тем же успехом можно дезактивировать вирус не при 92 градусах за 15 минут, а при большей температуре и с меньшим временем или наоборот. В температуре всегда есть свой смысл. Например, 56 градусов. Это любимая температура у биологов, вирусологов и иммунологов, потому что при этой температуре дезактивируется много чего, но остаются основные белки», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он рассказывает, что, например, вирус Эбола на 100 % погибает при температуре 56 градусов в течение 4 часов, при этом все вспомогательные элементы остаются. Поэтому вирусолог считает, что стоит попытаться сохранить данную температуру и в случае с коронавирусом, просто, возможно, на это уйдет более длительный промежуток времени.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев взглянул на исследование с другой стороны и отметил, что результат может быть полезен обычным людям, в быту.

«Это исследование говорит о том, что коронавирус термостабильный. Если данные подтвердятся, то вирус окажется достаточно серьезным в смысле возможности заражения, что будет свидетельствовать о том, что наши меры, которые мы применяем в обработке потенциально зараженных продуктов, предметов, должны быть усилены. Я вообще всегда призывал мыть овощи и фрукты горячей водой, и сам так делаю. При температуре убиваются вообще практически все вирусы, поэтому просто каждому нужно взять на заметку новое правило», – советует Зуев.

По данным на 17 апреля, коронавирусной инфекцией в РФ заражены более 32 тысяч человек, 273 пациента погибли. При этом РФ вышла на второе место в мире по числу проведенных тестов, на сегодняшний день их более 1,71 млн.



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